Алексей Швед покинул «Зенит»

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, покинул команду Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Защитник покидает «Зенит» по завершении срока действия контракта.

Один из самых опытных и успешных российских игроков присоединился к сине-бело-голубым в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть «регулярку», а также завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата России. Вместе с Алексеем «Зенит» установил рекорд Лиги по количеству выигранных матчей подряд — 25.

«Зенит» благодарит Алексея за время, проведённое в клубе с берегов Невы, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Сезон-2024/2025 разыгрывающий защитник начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Вместе со Шведом санкт-петербуржцы выиграли регулярный чемпионат, а в плей-офф команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.