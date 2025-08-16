Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед покинул «Зенит»

Алексей Швед покинул «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, покинул команду Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Защитник покидает «Зенит» по завершении срока действия контракта.

Один из самых опытных и успешных российских игроков присоединился к сине-бело-голубым в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть «регулярку», а также завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата России. Вместе с Алексеем «Зенит» установил рекорд Лиги по количеству выигранных матчей подряд — 25.

«Зенит» благодарит Алексея за время, проведённое в клубе с берегов Невы, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Сезон-2024/2025 разыгрывающий защитник начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Вместе со Шведом санкт-петербуржцы выиграли регулярный чемпионат, а в плей-офф команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.

Сейчас читают:
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android