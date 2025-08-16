Скидки
«Ему нужен тайм-аут». Экс-игроки НБА раскритиковали Майкла Портера

«Ему нужен тайм-аут». Экс-игроки НБА раскритиковали Майкла Портера
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс и чемпион лиги в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай раскритиковали форварда «Бруклин Нетс» Майкла Портера за его слова о скандале с братом.

«Переходим к ситуации с его братом, который, вероятно, отправится в тюрьму. Если ты собираешься решать эту проблему, по крайней мере, будь осведомлён об этом», — сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin'.

«Мы должны избавить его от подкастов. Ему нужен тайм-аут. Его пиар-команда должна сказать: «Эй, чувак, мы понимаем, что ты пытаешься сказать, но у тебя что-то не получается», — добавил Фрай.

