The Athletic расставил центровых НБА по рейтингу силы. На высший уровень попал лишь Йокич

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг центровых, которые будут выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026.

На высший уровень в издании разместили одного игрока: Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

На вторую ступень поместили следующих игроков: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).

На третьем уровне встало шесть центровых: Бэм Адебайо («Майами Хит»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»), Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз») и Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

