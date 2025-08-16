Скидки
Баскетбол Новости

У «Далласа» — самый простой календарь по сдвоенным играм, у «Денвера» — самый сложный

У «Далласа» — самый простой календарь по сдвоенным играм, у «Денвера» — самый сложный
Согласно опубликованному пресс-службой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) календарю на сезон-2025/2026, коллектив Западной конференции «Даллас Маверикс» обладает самым простым календарём по количеству сдвоенных игр на фоне оппонентов.

В новом сезоне техасская команда проведёт 14 бэк-ту-бэк матчей, в то время как встретится 18 раз в сдвоенных играх соперников, имея преимущество в четыре встречи. Такое же количество у «Милуоки Бакс».

Тяжелее всего будет «Денвер Наггетс», который 16 раз примет участие в бэк-ту-бэк, а сам станет соперником для команд со сдвоенными играми всего в 12 случаях.

