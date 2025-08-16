Майк Джеймс иронично отреагировал на своё отсутствие в составе сборной США по баскетболу

Американский баскетболист Майк Джеймс не был включён в окончательный состав сборной США для участия в Кубке Америки по баскетболу — 2025. Об этом стало известно после публикации официального списка игроков в аккаунте Федерации баскетбола США в социальных сетях.

«Чёрт, снова не попал в состав. Жёстко. Сложная конкуренция», — написал Джеймс в своём аккаунте в социальной сети, отреагировав на новость.

Примечательно, что в подобных турнирах сборная США нередко делает ставку на игроков второго эшелона, которые, как правило, не имеют стабильного места в составах клубов НБА. В случае с Джеймсом это стало ироничной реакцией.

Майку 34 года, он является самым результативным игроком в истории Евролиги — 4905 очков. Баскетболист выступает в Европе с 2012 года и в разные годы защищал цвета таких клубов, как «Баскония», «Панатинаикос», ЦСКА и «Монако».