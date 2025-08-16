Скидки
Брат Мишель Обамы рассказал, как помогал Майклу Джордану готовиться к возвращению в НБА

Брат бывшей первой леди США Мишель Обамы, Крейг Робинсон, вспомнил, как участвовал в тренировках Майкла Джордана перед его возвращением в лигу в составе «Вашингтон Уизардс».

«Когда он завершил карьеру и решил вернуться, ему нужны были ребята, которые знают игру и с которыми можно спокойно тренироваться. Тим Гровер позвал меня, Джона Роджерса и Арне Дункана. И на площадке Джордан не делал никаких поблажек», — рассказал Робинсон в подкасте All The Smoke.

Крейг Робинсон в студенческие годы играл за «Принстон» и был выбран на драфте НБА «Филадельфией», но в лиге так и не сыграл. Позже он работал в сфере образования и спортивного менеджмента. Майкл Джордан в 2001 году в возрасте 38 лет вернулся на площадку и два сезона провёл за «Вашингтон Уизардс».

Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют
Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют
