Шакил О′Нил признал Леброна Джеймса лучше Дончича и Адетокунбо

Бывший центровой НБА Шакил О′Нил высказался о том, кого считает лучшим игроком лиги на данный момент. По его мнению, 40-летний Леброн Джеймс сейчас превосходит Луку Дончича и Янниса Адетокунбо. Об этом сообщает Overtime в социальной сети.

В ролике О′Нилу предложили игру: он держал в руках палочку и должен был сломать её, если услышит имя игрока, который, по его мнению, сильнее Джеймса прямо сейчас. Ведущий перечислял баскетболистов, и только при упоминании Шея Гилджес-Александера Шакил сломал палочку.

«Потому что ШГА – MVP», – пояснил О′Нил свой выбор.

В списке, который зачитал ведущий, были Ламело Болл, Тайриз Халибёртон, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Кевин Дюрант, Паоло Банкеро, Джейлен Брансон, Джейсон Тейтум и Лука Дончич. О′Нил ненадолго задумался, когда услышал имя Янниса Адетокунбо, но палочку не сломал.

Леброн Джеймс последний раз входил в тройку кандидатов на звание MVP в сезоне-2019/2020. Тогда же он в последний раз попал в первую символическую пятёрку НБА.

