Ларри Нэнс-младший рассказал, чем Леброн Джеймс отличается от других игроков

Бывший одноклубник Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнс-младший признался, что изменил своё отношение к решению баскетболиста покинуть клуб в 2010 году, и отметил качества, которые выделяют его среди остальных игроков.

«Он лучший в команде, лучший в лиге, но при этом всегда первым приходит в зал и последним уходит», — сказал Нэнс в интервью рестлеру Майку «The Miz» Мизанину.

В 2010 году Джеймс вызвал бурную реакцию болельщиков, покинув «Кливленд» ради перехода в «Майами Хит». Многие фанаты сжигали его футболки, среди них был и уроженец Акрона Ларри Нэнс-младший, который позднее сам оказался в составе «Кавальерс» вместе с Джеймсом в 2018 году. По его словам, именно опыт игры рядом с четырёхкратным MVP помог по-новому взглянуть на баскетболиста.