Экс-игрок УНИКСа Исмаэль Бако ответил, как отсутствие лидеров повлияет на сборную Бельгии

Бельгийский центровой Исмаэль Баκο, недавно пополнивший состав «Парижа», в ближайшее время сыграет за национальную сборную на Евробаскете-2025. Экс-игрок УНИКСа также поделился своими впечатлениями о предстоящем турнире.

«Мы надеялись, что состав будет другим, но многие игроки не смогут помочь — кто-то из-за травм, кто-то из-за клубных обязательств. Это возможность для молодых ребят. Когда-то я тоже получил шанс в сборной в похожей ситуации, и это стало толчком для моей карьеры», — приводит слова Баκο Basketball Sphere.

Баκο начинал карьеру в Бельгии, затем выступал за «Антверпен», французский АСВЕЛ, испанскую «Манресу», итальянский «Виртус» и российский УНИКС. Basketball Sphere отмечают, что опыт в Казани помог ему прибавить и подготовил к возвращению в Евролигу, где теперь он будет защищать цвета «Парижа».

На Евробаскете сборная Бельгии сыграет в группе D вместе с Францией, Словенией, Израилем, Польшей и Исландией.

