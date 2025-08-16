Джефф Тиг: даже Майкл Джордан не делал партнёров лучше, как Леброн

Бывший игрок НБА Джефф Тиг заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отличается от Майкла Джордана и Кевина Дюранта тем, что способен поднимать уровень игры партнёров и вести команды дальше их реальных возможностей.

«Я думаю, что делает его великим, — это то, что он может усиливать команды. Я считаю Дюранта одним из лучших игроков в истории, но не думаю, что он способен взять сомнительную команду и вывести её на другой уровень. Даже Майк так не делал. Он выигрывал матчи сам, но не делал других лучше. Леброн же умеет это», — сказал Тиг в подкасте Club 520.

40-летний Леброн Джеймс начинает свой 23-й сезон в НБА. Он является лучшим бомбардиром лиги за всю историю — 42 184 очка. За карьеру он в среднем набирает 27 очков, 7,5 подбора и 7,4 передачи за игру. Кевин Дюрант занимает восьмое место в списке лучших снайперов НБА с 30 571 очком, а Майкл Джордан завершил карьеру с 32 292 очками и остаётся пятым в истории по этому показателю.