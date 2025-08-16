Скидки
«Я швырял всё». Экс-партнёр Леброна признался, как жёг его майку после ухода в «Майами»

«Я швырал всё». Экс-партнёр Леброна признался, как жёг его майку после ухода в «Майами»
Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Кливленду» Ларри Нэнс-младший признался, что сильно расстроился после перехода звезды в «Майами» в 2010 году и даже сжигал его майку. Опыт совместной игры с Леброном позже изменил его мнение о баскетболисте.

«Да, абсолютно. Я швырял всё, что попадалось под руку, настолько был в ярости. Он никогда не пропускает тренировки — неважно, выходной это день или нет. В свой первый сезон я поставил себе цель: «Я должен хотя бы однажды прийти раньше него». Они — Брон, Дрэймонд Грин, Крис Пол и другие — контролируют игру во всех её аспектах. Ты этого даже не осознаёшь, пока не окажешься с ними в одной команде. Они руководят процессом, раздают команды, кричат указания даже тогда, когда сидят на скамейке», — сказал Нэнс в интервью рестлеру Майку «The Miz» Мизанину.

Леброн Джеймс ушёл из «Кливленда» в «Майами» в 2010 году, что вызвало резкую реакцию фанатов, включая поджог его майки. Ларри Нэнс-младший позже сам стал партнёром Леброна в «Кливленде» и оценил его трудовую дисциплину и лидерские качества на площадке.

Ларри Нэнс-младший рассказал, чем Леброн Джеймс отличается от других игроков
