«Локомотив-Кубань» подписал центрового Винса Хантера по схеме «1+1»

«Локомотив-Кубань» подписал центрового Винса Хантера по схеме «1+1»
Комментарии

Состав краснодарского «Локомотива-Кубань» пополнил 31-летний центровой Винс Хантер. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

Соглашение с игроком заключено по схеме «1+1». Хантер уже успел выступить в нескольких европейских клубах и в НБА, а в прошлом сезоне защищал цвета «Зенита».

Винс Хантер начинал карьеру в Техасском университете Эль-Пасо, затем играл за «Рино Бигхорнс» в Лиге развития НБА. В 2016 году подписал контракт с «Панатинаикосом», с которым дошёл до 1/4 финала Евролиги и выиграл Кубок Греции. Позднее играл за «Мемфис Гриззлиз», «Автодор», АЕК и «Виртус», где стал чемпионом Италии и признан MVP топ-16 Еврокубка.

В сезоне-2022/2023 Хантер выступал за УНИКС, а затем перешёл в «Зенит», с которым завоевал несколько медалей Единой лиги ВТБ и Кубка России. В прошлом сезоне его статистика составила 8,4 очка, 5,5 подбора, 1,1 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота за матч.

