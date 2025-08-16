Стефен Карри раскрыл условие, без которого «Голден Стэйт» не возьмёт титул в НБА

Американский баскетболист Стефен Карри рассказал, что «Голден Стэйт Уорриорз» смогут бороться за титул НБА 2025-26 годов, если команда останется здоровой и сохранит игровое взаимопонимание. Он отметил опыт лидеров и успехи команды после дедлайна прошлогоднего сезона.

«Мы узнаем это в деле. Думаю, у нас получится. У нас есть нужный уровень опыта и понимания игры. Вспомните, что мы сделали в прошлом сезоне — те последние три четверти или треть после дедлайна обменов: мы входили в тройку лучших в лиге и по нападению, и по защите. Все показатели подтверждали, что мы были действительно сильной командой.

Конечно, нам нужно оставаться здоровыми и пройти регулярку на высоком уровне. Но мне нравится та идентичность, которую мы обрели, и тот фундамент, умение играть вместе, что проявилось в конце прошлого сезона. Хочется перенести это и на новый год. Я понимаю, что нам будут часто задавать вопросы из-за возраста, ведь подобного ещё почти не было. Но в этом и заключается прекрасный вызов этой игры», — сказал Карри в интервью на YouTube-канале ABC7 News Bay Area.

37-летний Карри вместе с Джимми Батлером и Дрэймондом Грином (по 35 лет) образуют стареющее ядро команды. В прошлом сезоне они показали сильную игру после обмена Батлера, заняв высокие позиции в атаке и защите. При этом травмы ключевых игроков стали одной из причин поражения в плей-офф. На новый сезон «Уорриорз» планируют сохранить состав и добавить новые элементы после урегулирования ситуации с Джонатаном Кумингой.