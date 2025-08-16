Скидки
Егор Дёмин отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K26

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу своего рейтинга в игре NBA2K26. Его текущий рейтинг в игре составляет 72 балла.

«Мой рейтинг в игре – 72. Что думаете? Надеюсь, что по ходу сезона рейтинг увеличится. И не только в 2K26! Приложу все силы для этого!» – написал Егор Дёмин в своём телеграм-канале.

NBA 2K26 – последняя версия серии спортивных симуляторов, в которых рейтинги игроков обновляются на основе их реальных выступлений. Оценка в игре отражает текущий уровень игрока и может меняться в течение сезона.

На прошедшем драфте НБА Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым общим номером, установив национальный рекорд по позиции на драфте. Прошлый сезон Егор провёл в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

