Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Латвии обыграла Словению в товарищеском матче

Сборная Латвии обыграла Словению в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 16 августа, в рамках подготовки к Евробаскету состоялась игра между национальными сборными Латвии и Словении. Встреча завершилась со счётом 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) в пользу латвийской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич

Для обеих сборных этот матч стал очередным этапом подготовки к чемпионату Европы. Ранее Словения уступила Литве — 72:94, а Латвия также проиграла литовцам со счётом 105:109.

Следующую игру словенская команда проведёт 21 августа с Сербией, а латвийцы сыграют 20 августа с Грецией.

Евробаскет-2025 — чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября 2025 года в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.

Материалы по теме
Видео
Никола Йокич заставил партнёра по сборной Сербии проявить уважение ко всей скамейке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android