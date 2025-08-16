Сборная Латвии обыграла Словению в товарищеском матче

Сегодня, 16 августа, в рамках подготовки к Евробаскету состоялась игра между национальными сборными Латвии и Словении. Встреча завершилась со счётом 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) в пользу латвийской команды.

Для обеих сборных этот матч стал очередным этапом подготовки к чемпионату Европы. Ранее Словения уступила Литве — 72:94, а Латвия также проиграла литовцам со счётом 105:109.

Следующую игру словенская команда проведёт 21 августа с Сербией, а латвийцы сыграют 20 августа с Грецией.

Евробаскет-2025 — чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября 2025 года в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.