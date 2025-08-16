Сборная Латвии обыграла Словению в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 16 августа, в рамках подготовки к Евробаскету состоялась игра между национальными сборными Латвии и Словении. Встреча завершилась со счётом 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) в пользу латвийской команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич
Для обеих сборных этот матч стал очередным этапом подготовки к чемпионату Европы. Ранее Словения уступила Литве — 72:94, а Латвия также проиграла литовцам со счётом 105:109.
Следующую игру словенская команда проведёт 21 августа с Сербией, а латвийцы сыграют 20 августа с Грецией.
Евробаскет-2025 — чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября 2025 года в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2025
-
20:55
-
20:17
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
18:44
-
18:28
-
18:21
-
18:00
-
17:45
-
17:37
-
16:57
-
16:43
-
15:52
-
14:07
-
13:45
-
13:10Алексей Швед покинул «Зенит» Официально
-
12:42
-
12:26
-
12:22
-
11:19
-
10:30
-
10:17
-
10:07
-
09:50
-
09:46
-
06:19
-
06:00
-
05:55
-
04:00
-
02:00
-
00:14
- 15 августа 2025
-
23:45
-
23:23
-
22:52