Начало прямой трансляции матча Иран — Новая Зеландия на платформе Okko и «Чемпионата»

17 августа в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча за третье место ФИБА Кубка Азии по баскетболу между сборными Ирана и Новой Зеландии. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

