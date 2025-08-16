Скидки
Сборная Турции обыграла Чехию и завоевала бронзу Суперкубка DBB

Сборная Турции обыграла Чехию и завоевала бронзу Суперкубка DBB
Сегодня, 16 августа, в матче за третье место Суперкубка DBB по баскетболу встретились национальные команды Турции и Чехии. Игра завершилась победой сборной Турции со счётом 79:65 (23:13, 18:16, 19:12, 19:24).

Самым результативным игроком в составе сборной Турции стал Эркан Османи, набравший восемь очков, сделавший девять подборов и шесть результативных передач за 20 минут на площадке.

В составе чешской команды выделился Вит Кречи, которому удалось записать на свой счёт девять очков, пять подборов и две передачи за 19 минут игры.

В матче за чемпионство сыграют сборные Германии и Сербии. Финал пройдёт на стадионе «Эс-Эй-Пи Гарден» (Мюнхен, Германия) в 21:45 по московскому времени.

22 очка Шрёдера помогли сборной Германии победить команду Турции в матче Суперкубка DBB
