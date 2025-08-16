Скидки
Результаты матчей Афробаскета-2025 среди мужчин 16 августа

Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоялись матчи 3-го тура мужского чемпионата Африки — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 3-го тура чемпионата Африки— 2025:

Группа D. Сенегал — Мали — 80:70;
Группа С. Гвинея — Ливия — 83:55;
Группа D. Египет — Уганда — 77:64;
Группа С. Ангола — Южный Судан — 66:64.

Чемпионат Африки проходит с 12 по 24 августа на территории Анголы. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Матчи 3-го тура 17 августа продолжат Тунис, Мадагаскар, Кабо-Верде, Руанда, Нигерия, Камерун, Кот д’Ивуар, Демократическая Республика Конго.

