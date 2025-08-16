Скидки
Мария Клюндикова помогла «Миннесоте» одержать победу в матче женской НБА

«Миннесота Линкс» в напряжённой игре победила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 86:80 (21:12, 17:21, 22:28, 26:19).

Российская баскетболистка Мария Клюндикова провела на паркете 14 минут, набрала три очка, а также отметилась одним подбором и одной передачей. Её соотечественница Анастасия Олаири Косу на площадке не появилась.

Отметим, что поражение «Нью-Йорка» в нынешней встрече опустило команду на общее третье место в лиге.

«Миннесота» продолжает возглавлять турнирную таблицу всей лиги с результатом 19 побед при четырёх поражениях. Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» играла в финале WNBA, где уступила «Нью-Йорк Либерти» в серии — 2-3.

