Сборная Сербии победила Германию и выиграла Суперкубок DBB

Сегодня, 16 августа, в финальном матче Суперкубка DBB по баскетболу встретились национальные команды Германии и Сербии. Встреча, прошедшая на арене «Эс-Эй-Пи Гарден» в Мюнхене, завершилась победой сербской сборной со счётом 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26).

Самым результативным игроком в составе сборной Германии стал Франц Вагнер, оформивший 26 очков, четыре подбора и две передачи за 30 минут 48 секунд на площадке.

В составе сербской команды ярче всех проявил себя Никола Йович — 22 очка, один подбор и одна передача за 28 минут 16 секунд на площадке.

Ранее в матче за третье место Турция обыграла Чехию со счётом 79:65 (23:13, 18:16, 19:12, 19:24) и завоевала бронзу турнира.