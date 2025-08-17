Сборная Франции победила национальную команду Испании в товарищеском матче перед ЧЕ-2025

16 августа состоялся товарищеский матч по баскетболу перед чемпионатом Европы между национальными командами Франции и Испании. Встреча завершилась со счётом 78:73 (12:21, 16:23, 30:20, 20:9) в пользу французской сборной.

Отметим, что обе сборные сыграют на чемпионате Европы, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Испанцы попали в группу C, где их соперниками будут национальные команды Кипра, Италии, Грузии, Греции, а также Боснии и Герцеговины.

А французы встретятся в группе D со сборными Исландии, Словении, Польши, Бельгии и Израиля. Турнир пройдёт на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Напомним, и Франция, и Испания следующий товарищеский матч проведут со сборной Германии 24 и 21 августа соответственно.