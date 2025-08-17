Скидки
Гомельский ответил на вопрос, зачем руководство «Зенита» «разваливает команду»

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно «Зенита». У специалиста поинтересовались о некоторых ходах клуба на трансферном рынке.

– Как Вы полагаете, зачем руководство «Зенита» разваливает команду, подписывая игроков уровня Владислава Емченко, Дмитрия Узинского и Андрея Мартюка и отказываясь от услуг таких добротных игроков как Дуэйн Бэйкон, Винс Хантер, Ксавьер Мун, Окаро Уайт?

– Скорее всего, причины расставания с игроками, которых вы перечислили, чисто финансовые. Бэйкон получил очень высокое предложение от команды из Дубая. Хантер и его агент потребовали значительного увеличения зарплаты. У Муна была тяжёлая травма и непонятно, сможет ли он вернуться на свой уровень игры. Уайт не показал той статистики, которую от него ожидали. Емченко и Мартюк – перспективные баскетболисты, которые будут прогрессировать в ближайшие сезоны, – ответил Гомельский.

Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

