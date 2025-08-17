Скидки
Экс-игрок НБА — маме: ты родила меня слишком рано

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Морроу поделился мнением о важности трёхочкового броска в современной НБА. Сам Морроу выступал в североамериканской лиге с 2008 по 2017 год. За это время спортсмен реализовывал 41,7 броска из-за дуги.

«Я даже сказала маме: «Ты родила меня слишком рано. Ты могла бы подождать ещё лет шесть».

Помню, я мог выйти со скамейки запасных и забить пять трёхочковых бросков за игру, и это считалось большим количеством. Но никто не может выбирать, когда родиться», — сказал Морроу на канале Stories Untold в YouTube, добавив, что он доволен тем, как сложилась его карьера.

Дети облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять:

