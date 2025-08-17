Скидки
Лука Дончич получил травму в товарищеской игре за сборную. Названа степень повреждения

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Лука Дончич сыграл в товарищеском матче против сборной Латвии, состоявшемся вчера, 16 августа. Встреча завершилась победой латвийской команды со счётом 100:88.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич

Во время игры произошёл неприятный инцидент: в начале третьей четверти Дончич получил травму после того, как его партнёр по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. Словенский баскетболист ненадолго покинул площадку, но затем вернулся и до конца матча находился на скамейке запасных.

По информации журналиста Марка Стайна, опубликованной в его социальной сети X, у Дончича диагностирован ушиб правого колена. Обозреватель The Athletic Дэн Войке добавил, что, к счастью, звёздный защитник не получил серьёзного повреждения.

