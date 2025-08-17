Скидки
Греческий инсайдер назвал причину конфликта «Милуоки» с Федерацией баскетбола Греции

Греческий журналист и инсайдер Никос Пападояннис высказался о ситуации, сложившейся между звездным тяжёлым форвардом Яннисом Адетокунбо и Федерацией баскетбола Греции.

Отметим, что причиной отсутствия Адетокунбо в расположении сборной стало отсутствие страхового документа, который должен покрывать возможные травмы баскетболиста.

«В случае возникновения непредвиденных обстоятельств может понадобиться вмешательство Янниса Адетокунбо или даже публичные извинения — иначе нас ждут серьёзные осложнения. Хотя многие нюансы остаются за закрытыми дверями, очевидно, что «Милуоки» крайне недоволен греческой федерацией, обвиняя её в непрофессионализме и заносчивости.

В «Бакс» указывают на несоблюдение сроков оформления страховых документов, отсутствие чёткой информации о работе сборной, а также на агрессивный тон в официальной переписке. Судя по всему, они не осознают, что все преимущества в этой ситуации — на нашей стороне», — приводит слова журналиста Gazzetta.gr.

Подробнее о ситуации:
Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка
