Яннис Адетокунбо нанёс удар по затылку партнёра по сборной Греции

В социальных сетях распространилось видео, на котором звёздный тяжелый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время командного совещания на площадке ударил одного из партнёров по затылку.

Напомним, Адетокунбо до сих пор не принимал участия в матчах сборной Греции в рамках подготовки к Евробаскету-2025. Его отсутствие связано с согласованием страховки, которую непосредственно решает его клуб НБА — «Милуоки Бакс».

По последней информации, Яннис сможет сыграть в товарищеском матче против сборной Латвии, запланированном на 20 августа в Афинах.

