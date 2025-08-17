Скидки
Баскетбол

Гомельский ответил, сломал ли Китай карьеру Алексея Шведа

Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал своё мнение относительно игры Алексея Шведа в китайском клубе «Шаньси Драгонс». Напомним, ранее Швед официально ушёл из «Зенита».

«Я думаю, что приезжать играть только за деньгами не стоит. Нужно стараться не потерять самого себя, как спортсмена. Многие баскетболисты едут в Китай заработать деньги. Таких людей много.

Насчёт того, что Швед сломал карьеру в Китае. Этого я сказать не могу. Думаю, что сегодня он пересмотрел своё отношение к баскетболу. Я бы не говорил однозначно, что его сломал Китай. Всё дело в психологии», — цитирует Гомельского «Советский спорт».

Комментарии
