Член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги, выступавший на позиции форварда, хорват Тони Кукоч назвал главное отличие НБА от Евролиги.

«В НБА многие команды спокойно выигрывают матчи на выезде — это считается обычным делом. А вот в Евролиге, насколько я помню, побеждать на чужой площадке удавалось не так часто. Это действительно очень сложно — играть в гостях. Даже если чувствуешь, что твоя команда сильнее, атмосфера, которую создают местные болельщики, становится настоящим «шестым игроком» и может сильно повлиять на исход встречи», — сказал Кукоч на YouTube-канале EUROLEAGUE BASKETBALL.