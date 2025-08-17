Чемпион НБА отсудил у бывшей девушки $ 70 тыс.

34-летний бывший профессиональный баскетболист, а также чемпион НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» американец Иман Шамперт выиграл у своей бывшей возлюбленной Тейяны Тейлор $ 70 тыс., сообщили в издании Sportskeeda.

Суд наложил на неё штраф за нарушение условий её бракоразводного соглашения от 2024 года. Тейлор публично раскрыла информацию об их соглашении, опубликовав видео в социальных сетях в марте, в котором она обвинила Шамперта в утечке информации в СМИ. Суд счёл недостаточными доказательства в поддержку её претензий и постановил, что она нарушила пункт о конфиденциальности.

Ей было предписано оплатить судебные издержки Шамперта, а её просьба о том, чтобы бывший защитник «Бруклин Нетс» сам оплатил судебные издержки, была отклонена. Суд также отклонил просьбу Шамперта о привлечении Тейлор к ответственности за неуважение к суду.