«Локомотив-Кубань» подпишет шведского экс-игрока «Зенита» — источник

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» рассматривает возможность подписания контракта с 23-летним шведским баскетболистом Александром Летино, выступающим на позиции форварда, сообщил телеграм-канал «Перехват».

203-сантиметровый форвард присоединится к краснодарскому коллективу во время предсезонной подготовки, по итогам которой и будет принято решение о будущем игрока.

Летино с трёх лет проживает в России. Его мама — шведка, а папа — американец. Играл за шведскую команду «Умео», а в США за The Rock School Lions.

С 2023-го представлял фарм-клуб «Зенита» в «Суперлиге», приняв участие в 27 матчах и набирая в среднем 5,3 очка и 3,1 подбора за 13 минут.