Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Родман ответил, кто является величайшим баскетболистом — Майкл Джордан или Леброн Джеймс

Родман ответил, кто является величайшим баскетболистом — Майкл Джордан или Леброн Джеймс
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался о том, кто, по его мнению, является величайшим баскетболистом в истории.

Ему предложили выбрать между легендарным Майклом Джорданом и четырёхкратным чемпионом НБА, ныне форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Однако Родман также упомянул и Коби Брайанта.

«Люди все помнят Джордана — о нём говорят без конца. Но словно забыли ещё одного — Коби Брайанта. Почему-то о нём почти не вспоминают, обсуждают всех остальных, только не Коби», — заявил Родман на YouTube-канале N3ON.

Сейчас читают:
Почему в НБА Чемберлена душили правилами, а Джордана — возносили?
Почему в НБА Чемберлена душили правилами, а Джордана — возносили?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android