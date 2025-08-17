Родман ответил, кто является величайшим баскетболистом — Майкл Джордан или Леброн Джеймс

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался о том, кто, по его мнению, является величайшим баскетболистом в истории.

Ему предложили выбрать между легендарным Майклом Джорданом и четырёхкратным чемпионом НБА, ныне форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Однако Родман также упомянул и Коби Брайанта.

«Люди все помнят Джордана — о нём говорят без конца. Но словно забыли ещё одного — Коби Брайанта. Почему-то о нём почти не вспоминают, обсуждают всех остальных, только не Коби», — заявил Родман на YouTube-канале N3ON.