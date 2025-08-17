Стивен Эй Смит назвал причину, по которой Леброн для него выше Коби Брайанта

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему котирует четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») выше, чем пятикратного обладателя титула Коби Брайанта.

— Какие критерии используют СМИ?

— Думаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос, если быть честным с вами. Я считаю, что именно это одна из особенностей этого подкаста: независимо от того, что мы думаем, когда вы начинаете говорить о баскетболе, мы обязаны уважать ваше мнение. Когда вы играли с Шаком и всей той командой, включая Газоля и Байнума, у вас была настоящая команда.

Когда вам не везло, это было по-настоящему сложно. Но такого никогда не было у Леброна. Где бы он ни играл, его команды всегда становились лучше. С Леброном Джеймсом ни одна команда не была бы так плоха, как «Лейкерс» в тот момент, — сказал Эй Смит на YouTube-канале Gil's Arena.