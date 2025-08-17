Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит назвал причину, по которой Леброн для него выше Коби Брайанта

Стивен Эй Смит назвал причину, по которой Леброн для него выше Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему котирует четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») выше, чем пятикратного обладателя титула Коби Брайанта.

— Какие критерии используют СМИ?
— Думаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос, если быть честным с вами. Я считаю, что именно это одна из особенностей этого подкаста: независимо от того, что мы думаем, когда вы начинаете говорить о баскетболе, мы обязаны уважать ваше мнение. Когда вы играли с Шаком и всей той командой, включая Газоля и Байнума, у вас была настоящая команда.

Когда вам не везло, это было по-настоящему сложно. Но такого никогда не было у Леброна. Где бы он ни играл, его команды всегда становились лучше. С Леброном Джеймсом ни одна команда не была бы так плоха, как «Лейкерс» в тот момент, — сказал Эй Смит на YouTube-канале Gil's Arena.

Сейчас читают:
Родман ответил, кто является величайшим баскетболистом — Майкл Джордан или Леброн Джеймс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android