«Удивляет многих». Евгений Гомельский раскрыл, чем уникален Егор Дёмин

Советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался по поводу 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Я давно знаю Егора Дёмина и его отца. Что мне нравится в этом баскетболисте? Он очень разнообразен. Егор умеет не только забивать, но и передавать, и защищаться. Своей игрой он удивляет многих», — цитирует Гомельского «Советский спорт».

Напомним, на прошедшем драфте НБА Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым общим номером, установив национальный рекорд по позиции на драфте. Прошлый сезон Егор провёл в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).