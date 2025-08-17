Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Настоящее чудо». Скип Бэйлесс объяснил уникальность Леброна Джеймса

«Настоящее чудо». Скип Бэйлесс объяснил уникальность Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился, что больше всего его удивляет в лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, при этом не упустив возможности отметить и негативные стороны прославленного баскетболиста.

«У него нет гена игрока, решающего исходы. К сожалению, бог не наградил его этим качеством. Хотя парень действительно одарённый. За всю карьеру — ни одной операции: ни плечо, ни колено, ни ахилл, ничего. Его спортивное долголетие — настоящее чудо.

Играть столько лет на таком уровне, с такой преданностью тренировкам — это невероятно. Я искренне восхищаюсь им, снимаю шляпу. Но в четвёртой четверти я не хочу, чтобы мяч был у него в руках. В плей-офф в концовках игр он чаще подводил, чем помогал, и у меня есть факты, которые это подтверждают», — заявил Бэйлесс на YouTube-канале The Sage Steele Show.

Сейчас читают:
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android