«Настоящее чудо». Скип Бэйлесс объяснил уникальность Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился, что больше всего его удивляет в лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, при этом не упустив возможности отметить и негативные стороны прославленного баскетболиста.

«У него нет гена игрока, решающего исходы. К сожалению, бог не наградил его этим качеством. Хотя парень действительно одарённый. За всю карьеру — ни одной операции: ни плечо, ни колено, ни ахилл, ничего. Его спортивное долголетие — настоящее чудо.

Играть столько лет на таком уровне, с такой преданностью тренировкам — это невероятно. Я искренне восхищаюсь им, снимаю шляпу. Но в четвёртой четверти я не хочу, чтобы мяч был у него в руках. В плей-офф в концовках игр он чаще подводил, чем помогал, и у меня есть факты, которые это подтверждают», — заявил Бэйлесс на YouTube-канале The Sage Steele Show.