«Люди не понимают». Экс-игрок НБА рассказал, как 10-летний Карри уже обыгрывал соперников

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Морроу поделился историей о четырёхкратном чемпионе лиги Стефене Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Думаю, люди вроде бы знают, но по-настоящему не понимают. Я ведь рос вместе с ним. Наши школы соперничали, потом мы оказались в одной команде. Всё лето проводили в зале. Мне было лет 12-13, значит, ему — 10-11. Он играл за «Шарлотт Старз», я — за «Шарлотт Нетс». Но он всегда выходил против ребят постарше. И уже тогда бросал так, как никто.

Я люблю рассказывать эту историю. Был Pro-Am — у нас в Шарлотте это как Drew League в Лос-Анджелесе. Пятница, вечер, битком набитый зал. В первой половине соперники пытались его задавить: прессинг по всей площадке, вынуждали ошибаться.

Он действовал осторожно. А после перерыва словно взорвался — набрал под 60 очков. Помню, тогда был и Делл (Делл Карри — отец Стефена Карри. — Прим. «Чемпионата»). Мы разговаривали, и, когда Стеф подошёл, Делл сказал ему: «Играй так всегда. Даже если потеряешь мяч или промахнёшься — неважно. Играй именно так». Мы слышали это своими ушами.

И с того момента он уже не остановился. В следующем сезоне в Дэвидсоне [в NCAA] творил чудеса. А ещё через год — и вовсе выстрелил так, что о нём заговорил весь мир», — приводит слова Морроу издание Fadeaway World.