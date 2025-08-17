Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Люди не понимают». Экс-игрок НБА рассказал, как 10-летний Карри уже обыгрывал соперников

«Люди не понимают». Экс-игрок НБА рассказал, как 10-летний Карри уже обыгрывал соперников
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Морроу поделился историей о четырёхкратном чемпионе лиги Стефене Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Думаю, люди вроде бы знают, но по-настоящему не понимают. Я ведь рос вместе с ним. Наши школы соперничали, потом мы оказались в одной команде. Всё лето проводили в зале. Мне было лет 12-13, значит, ему — 10-11. Он играл за «Шарлотт Старз», я — за «Шарлотт Нетс». Но он всегда выходил против ребят постарше. И уже тогда бросал так, как никто.

Я люблю рассказывать эту историю. Был Pro-Am — у нас в Шарлотте это как Drew League в Лос-Анджелесе. Пятница, вечер, битком набитый зал. В первой половине соперники пытались его задавить: прессинг по всей площадке, вынуждали ошибаться.

Он действовал осторожно. А после перерыва словно взорвался — набрал под 60 очков. Помню, тогда был и Делл (Делл Карри — отец Стефена Карри. — Прим. «Чемпионата»). Мы разговаривали, и, когда Стеф подошёл, Делл сказал ему: «Играй так всегда. Даже если потеряешь мяч или промахнёшься — неважно. Играй именно так». Мы слышали это своими ушами.

И с того момента он уже не остановился. В следующем сезоне в Дэвидсоне [в NCAA] творил чудеса. А ещё через год — и вовсе выстрелил так, что о нём заговорил весь мир», — приводит слова Морроу издание Fadeaway World.

Сейчас читают:
Стивен Эй Смит назвал причину, по которой Леброн для него выше Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android