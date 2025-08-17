Экс-игрок НБА — о Брайанте: Коби был безумцем, настоящим убийцей

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и участник Матча всех звёзд НБА 1995 года Дана Баррос рассказал историю о 17-летнем Коби Брайанте, который хотел научиться у него правильно действовать в различных ситуациях при пик-н-роллах.

«Я выхожу на площадку с Тибсом [Томом Тибодо], разыгрываю пик-н-ролл, и он подводит меня познакомиться с каким-то парнем. После игры Тибс заходит в раздевалку и говорит: «Слушай, этот парень в следующем году уже будет в НБА. Он попросил у меня все твои пик-н-роллы за сезон. Хочет посмотреть записи, разобраться, как ты так легко набираешь очки и как используешь этот элемент».

И при этом ему всего 17 лет, брат. Он хотел понять, как я делаю бросок, когда защитники уходят под заслон. Тибс реально сделал для него нарезку из 250 пик-н-роллов. Вот это псих. Именно такого я выбираю. Я выбираю сумасшедшего. Понимаешь, о чём я? Коби был безумцем. Он был настоящим убийцей», — рассказал Баррос во время подкаста Combo's Court.

Отметим, что в тот период Баррос играл за «Филадельфию», а Том Тибодо, который в сезоне-2024/2025 возглавлял «Нью-Йорк Никс», тогда занимал должность помощника главного тренера.