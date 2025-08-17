Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА — о Брайанте: Коби был безумцем, настоящим убийцей

Экс-игрок НБА — о Брайанте: Коби был безумцем, настоящим убийцей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и участник Матча всех звёзд НБА 1995 года Дана Баррос рассказал историю о 17-летнем Коби Брайанте, который хотел научиться у него правильно действовать в различных ситуациях при пик-н-роллах.

«Я выхожу на площадку с Тибсом [Томом Тибодо], разыгрываю пик-н-ролл, и он подводит меня познакомиться с каким-то парнем. После игры Тибс заходит в раздевалку и говорит: «Слушай, этот парень в следующем году уже будет в НБА. Он попросил у меня все твои пик-н-роллы за сезон. Хочет посмотреть записи, разобраться, как ты так легко набираешь очки и как используешь этот элемент».

И при этом ему всего 17 лет, брат. Он хотел понять, как я делаю бросок, когда защитники уходят под заслон. Тибс реально сделал для него нарезку из 250 пик-н-роллов. Вот это псих. Именно такого я выбираю. Я выбираю сумасшедшего. Понимаешь, о чём я? Коби был безумцем. Он был настоящим убийцей», — рассказал Баррос во время подкаста Combo's Court.

Отметим, что в тот период Баррос играл за «Филадельфию», а Том Тибодо, который в сезоне-2024/2025 возглавлял «Нью-Йорк Никс», тогда занимал должность помощника главного тренера.

Сейчас читают:
Коби Брайанта забыли в топ-10? В США опубликовали провокационный рейтинг
Коби Брайанта забыли в топ-10? В США опубликовали провокационный рейтинг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android