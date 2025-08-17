Скидки
Баскетбол

«Лучший в мире». Шрёдер — о Йокиче

31-летний немецкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер, выступающий в клубе «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о лидере сборной Сербии и чемпионе НБА Николе Йокиче из «Денвер Наггетс».

«Я нахожу удивительным, что баскетбол на самом деле занимает в его жизни лишь второе или третье место. Ему нравится проводить время со своей семьёй и лошадьми. Он живёт ради того, что для него важно. Он говорит, что хочет, чтобы его запомнили в книгах не из-за баскетбола, а из-за того, какой он хороший отец. Но как игрок он лучший в мире. Ну, это просто так, исходя из статистики и того, что он делал в лиге за последние три, четыре, пять лет, насколько он доминирует», — приводит слова Шрёдера издание Fadeaway World.

