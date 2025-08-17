Скидки
Иран — Новая Зеландия, результат матча 17 августа 2025, счет 79:73, Кубок Азии — 2025

Иран победил Новую Зеландию в матче за третье место на Кубке Азии — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 17 августа, в многофункциональном спортивном центре «Король Абдулла Спортс Сити», Саудовская Аравия, прошёл матч за третье место Кубка Азии по баскетболу — 2025, в котором встретились национальные команды Ирана и Новой Зеландии.

Кубок Азии 2025 (м) . За 3-е место
17 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Иран
Окончен
79 : 73
Новая Зеландия

Иранские игроки вышли победителями, выиграв встречу со счётом 79:73 (28:20; 19:13; 19:21; 13:19). Трансляцию этого матча можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лучшим в составе обладателей бронзовых медалей стал 35-летний форвард Арсалан Каземи. За 33:56 минуты на площадке он оформил дабл-дабл — 16 очков, 16 подборов, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+31». 22 очка на свой счёт записал защитник Сейед Сехди Джафари.

У Новой Зеландии отличился Флинн Кэмерон — 18 очков, два подбора, две передачи и один перехват при двух потерях. В 19:00 мск состоится матч за первое место между Австралией и Китаем.

