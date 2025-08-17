Егор Дёмин появился на рекламном постере перед матчами «Бруклина» в Макао

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оказался на специальном промопостере, посвящённом баскетбольной акции, организованной в преддверии матчей команды в Макао — специальном административном районе Китая.

Событие приурочено к встречам 10 и 12 октября, которые пройдут в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к сезону-2025/2026.

Помимо Дёмина, на постере изображены атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас, сталкивающийся этим летом с трудностями при продлении контракта, а также член Зала славы баскетбола Винс Картер, выступавший за «Нью-Джерси Нетс» на протяжении пяти сезонов.