226-сантиметровый экс-игрок НБА начал тренировки с «Амкалом» для участия в Кубке России

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ряда российских клубов Павел Подкользин присоединился к тренировкам медиафутбольного клуба «Амкал» и готовится сыграть в матче Фонбет Кубка России с «Калугой». Об этом сообщил телеграм-канал El Classico band.

Фото: Телеграм-канал El Classico band

Ранее рекорд по росту в Кубке России принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см). В «Амкале» также сообщили о намерении выпустить в матче самых возрастного, юного и быстрого игроков в истории турнира.

Встреча второго раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» состоится 19 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.