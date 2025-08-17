Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

226-сантиметровый экс-игрок НБА начал тренировки с «Амкалом» для участия в Кубке России

226-сантиметровый экс-игрок НБА начал тренировки с «Амкалом» для участия в Кубке России
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ряда российских клубов Павел Подкользин присоединился к тренировкам медиафутбольного клуба «Амкал» и готовится сыграть в матче Фонбет Кубка России с «Калугой». Об этом сообщил телеграм-канал El Classico band.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Телеграм-канал El Classico band

Ранее рекорд по росту в Кубке России принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см). В «Амкале» также сообщили о намерении выпустить в матче самых возрастного, юного и быстрого игроков в истории турнира.

Встреча второго раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» состоится 19 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
226-сантиметровый экс-игрок НБА сыграет за «Амкал» в Кубке России по футболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android