Джулиус Ирвинг назвал топ-10 величайших игроков в истории НБА

75-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джулиус Ирвинг составил собственный список 10 величайших баскетболистов всех времён. В его выбор вошли как легенды середины прошлого века, так и игроки более позднего периода. Об этом сообщает аккаунт fullcourtpass в социальной сети Х.

В список вошли Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Уилт Чемберлен, Оскар Робертсон, Джерри Уэст, Элджин Бэйлор, Тайни Арчибальд, Мэджик Джонсон и Карл Мэлоун.

Ирвинг сам считается одной из ключевых фигур в истории НБА. В ходе карьеры Джулиус 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а также вошёл в Зал славы баскетбола.