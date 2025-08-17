Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джулиус Ирвинг назвал топ-10 величайших игроков в истории НБА

Джулиус Ирвинг назвал топ-10 величайших игроков в истории НБА
Комментарии

75-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джулиус Ирвинг составил собственный список 10 величайших баскетболистов всех времён. В его выбор вошли как легенды середины прошлого века, так и игроки более позднего периода. Об этом сообщает аккаунт fullcourtpass в социальной сети Х.

В список вошли Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Уилт Чемберлен, Оскар Робертсон, Джерри Уэст, Элджин Бэйлор, Тайни Арчибальд, Мэджик Джонсон и Карл Мэлоун.

Ирвинг сам считается одной из ключевых фигур в истории НБА. В ходе карьеры Джулиус 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а также вошёл в Зал славы баскетбола.

Сейчас читают:
Четырёхкратный чемпион НБА вспомнил, как преподал урок Коби Брайанту
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android