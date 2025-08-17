Скидки
Бизнесмен из США отверг связь с незаконными покерными играми, в которых был замешан Аренас

Американский предприниматель и блогер Тони Тотуни заявил, что не имеет отношения к подпольным покерным играм, которые, по данным следствия, могли быть связаны с бывшей звездой НБА Гилбертом Аренасом и организованной преступностью.

«Это всё неправда и никак не связано с тем, в чём обвиняют игрока НБА. Я никогда не участвовал ни в какой сети подпольных игр. Мы просто играли в покер с друзьями, и ничего подобного не происходило до того убийства», — приводит слова Тотуни издание Daily Mail.

Расследование началось после того, как в июне 2023 года у дома в Голливуд-Хиллз был застрелен Эмиль Лахазиель. По данным полиции Лос-Анджелеса, его смерть привела к проверке частных покерных игр, которые якобы организовывал Аренас вместе с пятью сообщниками. Сам Тотуни отметил, что прекратил проводить встречи после трагедии.

15 июля 2025 года Аренас и ещё пятеро человек были обвинены в организации незаконного игорного бизнеса в Калифорнии. Экс-баскетболист вину не признал. Тотуни в рамках расследования не проходит по делу и обвинений не имеет.

