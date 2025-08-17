Скидки
Евгений Гомельский сравнил Андрея Кириленко и Егора Дёмина

Баскетбольный эксперт и комментатор Евгений Гомельский высказался о сходствах и различиях между российскими баскетболистами Андреем Кириленко и Егором Дёминым.

«Я думаю, что схожести у Кириленко с Дёминым особо нет. Только оба интеллигентные ребята. Почему я делаю на этом акцент? Потому что баскетбол — это игра не для дураков. Она командная! Я считаю, что Андрей и Егор представят нас очень хорошо в такой великой лиге, как НБА», — приводит слова Гомельского издание «Советский спорт».

Андрей Кириленко считается самым успешным российским баскетболистом в истории НБА. На драфте-2025 Егор Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером. В июле он уже провёл первые матчи за команду в рамках Летней лиги НБА.

