В сборной Словении прояснили ситуацию с травмированным Лукой Дончичем

В сборной Словении прояснили ситуацию с травмированным Лукой Дончичем
Комментарии

26-летний капитан сборной Словении по баскетболу Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, завершил товарищеский матч с Латвией (88:100) без повреждений и продолжит подготовку к чемпионату Европы. Об этом сообщила Федерация баскетбола Словении на своей странице в социальной сети.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич

«После матча в Риге команда продолжит подготовку к Евробаскету в понедельник — во вторник нас ждёт игра против Великобритании. Капитан Лука Дончич, к счастью завершивший встречу с Латвией без травм, также будет тренироваться с командой», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, во время игры с Латвией, которая состоялась вчера, 16 августа, в начале третьей четверти Дончич получил травму после того, как его партнёр по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. Словенский баскетболист ненадолго покинул площадку, но затем вернулся и до конца матча находился на скамейке запасных.

Словения готовится к Евробаскету-2025, который стартует в сентябре. На групповом этапе команда встретится с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Германией, Украиной и Болгарией. Дончич остаётся ключевым игроком сборной и её капитаном.

