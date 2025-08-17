В сборной Словении прояснили ситуацию с травмированным Лукой Дончичем

26-летний капитан сборной Словении по баскетболу Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, завершил товарищеский матч с Латвией (88:100) без повреждений и продолжит подготовку к чемпионату Европы. Об этом сообщила Федерация баскетбола Словении на своей странице в социальной сети.

«После матча в Риге команда продолжит подготовку к Евробаскету в понедельник — во вторник нас ждёт игра против Великобритании. Капитан Лука Дончич, к счастью завершивший встречу с Латвией без травм, также будет тренироваться с командой», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, во время игры с Латвией, которая состоялась вчера, 16 августа, в начале третьей четверти Дончич получил травму после того, как его партнёр по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. Словенский баскетболист ненадолго покинул площадку, но затем вернулся и до конца матча находился на скамейке запасных.

Словения готовится к Евробаскету-2025, который стартует в сентябре. На групповом этапе команда встретится с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Германией, Украиной и Болгарией. Дончич остаётся ключевым игроком сборной и её капитаном.