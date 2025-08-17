Скидки
«Деннис, хочешь Lamborghini?» Родман раскрыл детали встреч с Владимиром Путиным

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман поделился своими воспоминаниями о встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Однажды в России… Я довольно хорошо знаю Путина, встречался с ним раз пять. Представьте: вокруг топ-модели, роскошь во всём. У него собственный отель, автосалоны «Феррари» и «Ламборгини».

И вот он спрашивает: «Деннис, хочешь Lamborghini?» Я, конечно, отвечаю: «Хочу». И действительно, у меня она появилась — правда, всего на неделю. Тогда я как раз был холостяком», — заявил Родман на YouTube-канале N3ON.

Примечательно, что это не первый раз, когда Родман положительно высказывается о Путине. Кроме того, Деннис также стал известен своими визитами в Северную Корею, где проводил время с Ким Чен Ыном.

