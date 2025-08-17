Деннис Родман: моим главным соперником был я сам

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман заявил, что его главным соперником в карьере был он сам.

«Мой главный соперник? Деннис Родман. Мне пришлось победить себя, чтобы попасть в НБА. Я должен был рассчитывать только на себя… В те времена, даже если ты зарабатывал 75 тысяч, летом нужно было работать. Первые три года я жил так же, как многие — нужно было зарабатывать дополнительно», — сказал Родман в интервью на YouTube-канале N3ON.

Будущий игрок «Детройта» рос в бедности и без отца: его отец покинул семью, когда Деннис был ребёнком, а мать работала на нескольких работах. Взрослая жизнь также сопровождалась трудностями — Родман сталкивался с депрессией и зависимостями. Тем не менее в НБА он добился значительных успехов: в 1989 и 1990 годах выиграл чемпионат с «Пистонс», а в 1996–1998 годах — с «Чикаго Буллз». За карьеру Родман семь раз подряд становился лучшим по подборам в сезоне и дважды признавался лучшим защитным игроком лиги. В 2011 году он был включён в Зал славы НБА, а в 2021-м — в символическую команду к 75-летию лиги.