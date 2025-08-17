Стефен Карри: я сосредоточен на эффективности и заботе о теле

Баскетболист Стефен Карри рассказал, как изменилась его предсезонная подготовка. Теперь 37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» меньше времени проводит на площадке, но тренировки стали более точными, ориентированными на сохранение физической формы и долгую карьеру.

«Я не провожу столько времени на площадке, как раньше. Но тренировки стали более целенаправленными. Я анализирую частоту сердечных сокращений, контакты стопы, слежу за всеми движениями и навыками, которые важны для моей игры», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Карри готовится к 17-му сезону в НБА. Он строит предсезонную программу, которая учитывает возраст, нагрузку и необходимость поддерживать высокую форму. Современный график игр сокращает время командных тренировок, поэтому ветерану приходится искать новые способы подготовки. Стефен надеется, что его подход позволит сохранить результативность и эффективность на площадке. В команде у него есть опытные игроки, такие как Дрэймонд Грин, Джимми Батлер и Бадди Хилд, что делает «Уорриорз» претендентами на высокий результат.