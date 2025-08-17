Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг поменял фото профиля в социальной сети в честь погибшей палестинской девочки

Игрок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сменил фотографию профиля в социальной сети на изображение 11-летней палестинской девочки Якин Хаммад, погибшей в Газе в результате авиаудара Израиля. Таким образом спортсмен выразил солидарность с семьёй девочки и Палестиной.

Якин Хаммад погибла 23 мая в Дейр-эль-Бала в возрасте 11 лет. Она была известна как «самый молодой инфлюенсер Газы» и публиковала посты о своей повседневной жизни.

Ранее Ирвинг уже проявлял солидарность с Палестиной: его фотографировали в кефии и с украшениями в виде карты Палестины.

Кайри Ирвинг — австралийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

