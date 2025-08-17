Шакил О’Нил — о первом тренере: он обнял меня, словно нашёл золото

Бывший центровой НБА Шакил О’Нил вспомнил первую встречу с тренером Университета штата Луизиана Дейлом Брауном и рассказал, какое влияние тот оказал на его карьеру.

«Это время, когда ты должен начать верить в себя, и другие тоже поверят в тебя. Он обнял меня, словно нашёл золото. Он сказал: «Тебе 13!» – и схватил меня. Он спросил: «Где твой отец?» Он встретился с моим отцом, у них состоялся разговор. Вот почему я пошёл в университет Луизиана Стэйт», – рассказал четырёхкратный чемпион НБА в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard на YouTube.

Шакил О’Нил выступал за LSU с 1989 по 1992 год. Под руководством Дейла Брауна команда трижды выходила в плей-офф NCAA. Позже центровой стал первым номером драфта НБА — 1992 и выиграл четыре чемпионских титула в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».