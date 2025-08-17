Скидки
Стивен Эй Смит: существуют интервью с Айверсоном, которые вы никогда не услышите

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал, что намеренно не допустил публикации некоторых интервью с бывшей звездой НБА Алленом Айверсоном. По словам журналиста, часть сказанного баскетболистом не должна была попасть в эфир.

«Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не слышали и никогда не услышите, потому что ему просто не нужно было говорить то, что он сказал. Кто-то посмотрит на это и скажет: «О, видите, он компрометирует свою журналистскую работу». Чушь собачья. Каждый журналист делает выбор. Ни один журналист не раскрывает всё, что знает. Всегда приходится что-то утаивать. Есть правда, которую ты должен сказать, но не всю правду нужно говорить», – приводит слова Смита Gil’s Arena в социальной сети Х.

Аллен Айверсон выступал в НБА с 1996 по 2010 год и считается одной из самых ярких фигур в истории лиги. Он 11 раз участвовал в Матче всех звёзд, в 2001 году получил награду MVP регулярного сезона и вошёл в Зал славы баскетбола в 2016 году. Стивен Эй Смит много лет освещал его карьеру как репортёр и аналитик.

